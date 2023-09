Un policía fuera de servicio de Alcúdia intercepta a un conductor ebrio que casi lo arrolla

Un agente de la Policía Local de Alcúdia fuera de servicio interceptó tras una persecución al conductor de una furgoneta que casi colisiona frontalmente con la motocicleta que conducía el funcionario y que poco después chocó contra un muro. El individuo, que mostró una actitud desafiante con los policías, está imputado por desobediencia grave y resistencia a los agentes de la autoridad, conducción temeraria, conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas.

Los hechos tuvieron lugar este lunes sobre las 15.00 horas. El agente había acabado su servicio y se dirigía dirección Palma con su moto. En un momento dado una furgoneta que circulaba en el sentido opuesto invadió el carril contrario y obligó al varón a esquivarlo. Instantes más tarde el vehículo colisionó contra un muro de dicha vía. Pero continuó como si nada dirección a Alcúdia.

El agente, al ver que el conductor estaba poniendo en claro riesgo la seguridad del tráfico, no lo pensó e inició una persecución, que finalizó poco después tras darle alcanza. Se identificó como agente de la autoridad e informó a las patrullas de servicio que hicieron presencia en el lugar de manera inmediata. El sospechoso mostraba claros síntomas de encontrarse bajo al influencia del alcohol por lo que se procedió a realizarle las pruebas, pero no fue fácil. El varón no colaboró para llevarlas a cabo y la realizó de manera incorrecta a propósito.

Ante dicha situación, los policías le dijeron que tenía que ir con ellos al cuartel. Y tampoco fue fácil. El individuo se negó a entrar en el coche patrulla, mostrándose desafiante en todo momento. Y cuando los agentes lo sujetaron para introducirlo, este intentó dar patadas a los funcionarios.