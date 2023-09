El policía local de Santanyí niega que agrediera a su mujer: «Fue solo una discusión de pareja»

El agente de la Policía Local de Santanyí detenido por un supuesto caso de violencia de género contra su pareja ha declarado a este periódico que no la agredió y que se trató de «una discusión de pareja, como hay muchas cada día». El funcionario, además, ha asegurado que es absolutamente falso que ya fuera denunciado por un caso similar en Formentera. Tras su arresto, ha quedado en libertad a la espera de juicio.

«Mi mujer ya ha retirado la denuncia y hoy ha sido la vista, pero hasta el día 27 no se celebrará el juicio penal», ha explicado. Según su versión de los hechos, todo se limitó a una fuerte discusión de pareja «que no fue a más y mi mujer fue influenciada por la vecina que denunció los hechos».

El hombre ha reconocido que se ha dictado sobre él una orden de alejamiento, pero sostiene que su esposa «quiere estar conmigo y yo con ella, aunque ahora, por el tema de esa orden, no podemos». «Mucha gente me conoce y quiero que quede muy claro que no ha sido un caso de malos tratos, yo nunca haría eso y todos lo que me conocen lo saben», ha concluido.