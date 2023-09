Cuenta que, cuando estaba detenido en la comisaría de la carretera de Valldemossa ocurrió algo: "Hubo un hecho que me sorprendió. Me subieron a la primera planta y se personó el comisario Antonio Cerdà y me empezó a hacer preguntas sobre pisos francos, investigaciones a jueces y fiscales. Me dijo que me hacía las preguntas a instancias del señor Subirán. Le dije que era imposible, una mentira absoluta".