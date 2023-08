El actor Salvador Oliva ha denunciado a través de redes sociales haber sido amenazado por un motorista de agua al que previamente le había recriminado su actitud poco respetuosa con los bañistas. Los hechos ocurrieron en el Molinar y el denunciado habría concluido la breve discusión diciendo: «¡Ven aquí y te mato, maricón!».

Oliva, profundamente indignado, ha cargado duramente contra los motoristas de agua que habitualmente pasan por la zona: «Cada día, cada momento, las motos de agua con sus 'machirulos' fans de Rubiales y de La Manada pasan a pocos metros de los bañistas».

Según explica, los hechos ocurrieron cuando mediante señas le solicitó al individuo en cuestión que no pasara tan cerca de los bañistas con la moto. Una petición que al parecer no fue del agrado del piloto que le habría contestado: «¡Hago lo que me sale de los cojones, subnormal, hijo de puta! ¡Ven aquí y te mato, maricón!

«Es decir, él me quería matar sí o sí. Atropellado o de una paliza. Este es nuestro día a día en la Isla de la calma», concluye. La publicación ha recibido un gran apoyo y en los comentarios muchos vecinos han denunciado situaciones similares. Algunos aseguran haber sido sido testigos de atropellos a bañistas este mismo verano.