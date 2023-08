Un particular ha grabado este lunes a una furgoneta tipo ranchera circulando por la carretera de Can Picafort con tres menores en la caja trasera, que está destinada a transporte de material y no está habilitada para que viajen pasajeros.

En el vídeo, al que ha tenido acceso este diario, se aprecia como el vehículo con matrícula extranjera y de color blanco circula en dirección a Santa Margalida y el coche que va justo detrás graba la secuencia, mientras dos hombres comentan asombrados lo que está ocurriendo. La furgoneta circula durante un tramo con los tres ocupantes detrás, sin ningún tipo de cinturón ni sistema de seguridad. El vídeo ha sido compartido en algunas redes sociales y ha causado indignación por lo peligroso de la maniobra: «Si frenan de golpe pueden salir disparados de la caja, con consecuencias fatales».