Dos detenidos por al menos 15 robos en Calvià y Andratx de relojes exclusivos

Hace un tiempo se les conocía como la banda del Rolex. Pero proliferaron. Cada vez había más grupos organizados que se dedicaban a robar relojes de alta gama en las localidades turísticas de Mallorca. La banda del Rolex podría llamarse hoy en día la del Patek Philipe, Hublot, Audemars Piguet, Omega o Richard Mille.



Hay tantos delincuentes como modelos de relojes. Los últimos en caer han sido dos ladrones de nacionalidad rumana que fueron detenidos por la Guardia Civil de Calvià el pasado viernes en Santa Ponça y en el aeropuerto de Palma. El último estaba a punto de abandonar Mallorca.



Abrazo amoroso



Los dos arrestados, de entre 30 y 35 años, formarían parte de una organización criminal que se dedicaba especialmente a robar relojes de alta gama. Buscaban piezas exclusivas. El método más habitual era el abrazo amoroso, que consiste en abordar a las víctimas, normalmente de edad avanzada, y tras hacerse pasar por un conocido de la zona o de la familia le sustraen el reloj de alta gama o incluso las joyas.



En ocasiones, según informaron ayer a Ultima Hora fuentes judiciales, no dudaban en utilizar la violencia si las víctimas se resisten al robo. Los ahora detenidos realizaban un primer contacto con sus presas acercándose a ellas para verificar el valor y la autenticidad de los relojes. No querían imitaciones y tenían buen ojo para detectarlas, según explican las mismas fuentes.



El grupo que la Guardia Civil da por desarticulado actuaba a nivel nacional, pero con especial interés en el litoral mediterráneo, sobre todo en Mallorca. Los ladrones tratan de pasar desapercibidos vistiéndose como turistas y ganándose la confianza de los perjudicados.



La estructura de la organización criminal es muy sólida, según cuentan las mismas fuentes judiciales. Los delincuentes se desplazan a propósito en verano hasta Mallorca para cometer los delitos. Los investigadores de la Guardia Civil de Calvià han esclarecido al menos 15 robos con violencia de relojes de alta gama y han detenido a dos integrantes de la banda, que hasta ahora era muy activa. El botín obtenido por los delincuentes podría ascender al millón de euros.



Los agentes que se hicieron cargo de las pesquisas no descartan detener a posibles colaboradores que habrían participado en numerosos robos de relojes. Tienen las horas contadas.



La Guardia Civil de Calvià ha recuperado algunos relojes

Los agentes de la Guardia Civil de Calvià que asumieron la investigación de los robos de los relojes exclusivos han recuperado algunos y se los han devuelto a sus legítimos propietarios. Los dos detenidos fueron trasladados ayer por la tarde ante el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Palma, en funciones de guardia.