El viral vigilante del hotel de Magaluf denuncia al joven que le grabó y publicó el vídeo

«Hace poco saqué a diez jóvenes de una habitación. Ya ni entré, les dije que salieran todos para fuera y a uno que me grababa le dije que dejara que hacerlo. A la larga el vídeo aquel que se hizo viral no me ha hecho ningún bien, me está afectando mucho a nivel laboral y personal». Miguel Sánchez, el vigilante de seguridad que se viralizó en internet tras una actuación en un hotel de Magaluf, ha interpuesto una denuncia en la Guardia Civil contra el joven que publicó el vídeo en la red social Tiktok y que ya acumula más de diez millones de visualizaciones.

«Al principio no me importó mucho pero la cosa ha llegado demasiado lejos. He decidido poner la denuncia ahora después de un tiempo porque el vídeo me está causando algunos problemas. Hay gente que me apoya pero otros comentarios y situaciones que me encuentro trabajando me hacen daño. Yo no he hecho nada, solo intenté hacer mi trabajo lo mejor posible, nada más», explica este profesional de la seguridad privada en declaraciones a Ultima Hora.

Miguel Sánchez empezó a trabajar de vigilante de seguridad en el año 1998.

Sánchez asegura que la publicación y gran popularidad de ese vídeo, a la larga, le está afectando negativamente. Lo nota especialmente en el trabajo, en el hotel donde hace guardias nocturnas en Magaluf, donde algunos clientes le reconocen: «Me ha pasado de llamar la atención por la noche a alguien, especialmente a jóvenes, y que al reconocerme me toman a cachondeo y hay burlas».

A pesar de la denuncia, la publicación sigue activa a día de hoy. «Puede que el joven que me grabó, y para intentar reírse de mi luego lo publicó, se esté ahora lucrando a mi costa con los beneficios que le puede suponer esa gran cantidad de visitas», añade.

«Para hacer bien mi trabajo necesito que me tomen en serio. Soy un profesional de la seguridad privada, con una titulación, y por este vídeo no quiero que a nivel profesional se piensen que me gusta el cachondeo a la hora de trabajar», concluye.