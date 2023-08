La Policía tailandesa ha encontrado un kayak presuntamente empleado por el hijo del actor español Rodolfo Sánchez, Daniel Sancho, acusado del asesinato de un hombre de nacionalidad colombiana, y que supuestamente empleó la canoa para arrojar una maleta en la que se encontraban los restos descuartizados de su víctima. El español está ahora mismo acusado de asesinar el pasado martes a Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, y de desmembrar su cuerpo sin vida en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país. Dos días después, el jueves, el servicio de recogida de basura encontró varios restos humanos dentro de un saco de fertilizante en una zona de la isla. Un tribunal tailandés ha aprobado este domingo la petición de la policía para arrestarle formalmente por asesinato.

El español, de 29 años e hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido al día siguiente y acabó confesando el crimen, de acuerdo con el relato policial recogido por el 'Bangkok Post'. El kayak ha sido encontrado en la playa de Salat, a unos 300 metros del hotel donde ocurrió el asesinato. La canoa es propiedad de dos mujeres, identificadas como 'Tuk' y 'Kanda', quienes han explicado a las fuerzas de seguridad que el español les pidió alquilar el kayak en torno a las 21.00 del martes.

Aunque en un primer momento se negaron a alquilárselo dado el peligro que comportaba navegar tras la caída del sol, el acusado, frustrado, finalmente les ofreció comprárselo por 1.000 dólares, términos que acabaron aceptando. La víctima era un cirujano plástico con una clínica en Monteria, Colombia, y se cree que asesino y víctima mantenían una relación amorosa.

Rodolfo Sancho pide el «máximo respeto» para su hijo y para toda la familia

El actor Rodolfo Sancho ha pedido el «máximo respeto» para su hijo, Daniel Sancho, detenido en Tailandia por un asesinato del que se ha declarado culpable, y para toda la familia, «en estos momentos delicados y de máxima confusión». En un breve comunicado remitido a EFE, el actor y la familia del joven ruegan «a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado» ante los últimos acontecimientos.

También piden que no se lancen informaciones «que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso».

El joven reconoció este domingo que es culpable del asesinato de Arrieta y aseguró que lo hizo porque se sentía su rehén. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido. Sancho, que pasará el lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui, dijo que creía que su padre ya está camino de Tailandia y que llegaría a Samui el lunes o el martes.