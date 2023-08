El español Daniel Sancho Bronchano ha reconocido este domingo que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

El hijo del actor Rodolfo Sancho está siendo investigado como sospechoso del asesinato de un cirujano de nacionalidad colombiana en la isla de Koh Phangan (sur de Tailandia). Sancho, de 29 años, estaba siendo interrogado desde el viernes por la policía tailandesa, la cual aseguró que ha confesado el crimen y que ha revelado que mató y descuartizó al colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, por «celos» y temor de que «le engañara». Este actor es conocido por conocido por su trabajo en series de televisión como Mar de plástico, El Ministerio del tiempo o Amar en tiempos revueltos. La embajada española en Tailandia está en contacto directo con el padre del sospechoso, según fuentes cercanas al caso. Sancho se encontraba bajo vigilancia policial desde el viernes, después de que él mismo denunciara la noche del jueves en una comisaría de Kho Phangan la desaparición de su amigo, quien supuestamente llegó un día antes a la isla. Noticias relacionadas El hijo del actor Rodolfo Sancho confiesa haber matado a un colombiano en Tailandia El visado de Sancho ha sido revocado y se espera que se presenten pruebas en su contra ante un juez para que ordene su detención, algo que podría ocurrir en las próximas horas. Con toda probabilidad, el sospechoso será trasladado a la vecina isla de Samui, donde una vez acusado formalmente por un juez ingresaría en prisión. Según afirmaron las fuentes policiales, el joven acompañó este sábado a la policía a los sitios en los que supuestamente arrojó distintas partes del cuerpo descuartizado del colombiano, entre ellos el mar. Un recolector de basura había descubierto el mismo jueves una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla, lo que propició que la policía comenzara a investigar un posible asesinato. Durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero el viernes, se encontraron más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos, apuntan medios locales. La policía tailandesa había señalado previamente que buscaba el resto de miembros, especialmente la cabeza. Tras estos descubrimientos, la policía había decidido este viernes interrogar como sospechoso al español, también a raíz de percatarse de que éste mostraba cortes y arañazos en su cuerpo cuando se había personado en comisaría para denunciar la desaparición. Asimismo, la policía dijo a EFE que Sancho fue captado por las cámaras de seguridad comprando a principios de semana cuchillos, una sierra y bolsas de basura, y que habían registrado su alojamiento en la isla situada en el Golfo de Tailandia y conocida por sus fiestas de luna llena.