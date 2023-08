Detenido un hombre por violar a una turista sueca en la playa de Palmanova

La Guardia Civil de Calvià ha detenido a un hombre de nacionalidad francesa por violar a una turista sueca de 18 años en la playa de Palmanova. Los hechos se produjeron la madrugada de pasado 1 de agosto, entre las 00.00 y las 2.00 horas.



La chica acudió el 31 de julio con una amiga a una pizzería de Palmanova, donde vieron a cuatro jóvenes sentados en otra mesa. Las turistas les dejaron una nota con el perfil de Instagram de ambas y los hombres les siguieron en sus respectivas redes. A continuación, dos de los jóvenes quedaron con ellas en la playa de Palmanova, donde bebieron vino blanco. Empezaron un juego que consistía en hacer retos hasta que terminaron todos en el mar.



La denunciante se besó con el ahora detenido y su amiga hizo lo mismo con su amigo. La turista se alejó, pero el hombre la alcanzó y le introdujo sus manos por dentro del bikini, pero la chica se negó y salió del agua. Una vez fuera, el hombre, según la denunciante, la empujó hacia atrás y cayó de espaldas sobre la arena. El agresor se puso encima de ella, le apartó la braga del bañador y la forzó durante varios minutos.



La chica finalmente se zafó de él y miró a su amiga, que estaba bebida y dormida, y empezó a llorar. Los hombres llamaron a sus otros dos amigos y entre los cuatro la dejaron acostada encima de un muro y se marcharon. La joven se despertó de repente y se fueron a su hotel.



La víctima de la presunta agresión sexual se levantó al día siguiente llorando y contó a su amiga lo que había sucedido. Le explicó que no quería tener relaciones con el hombre y que este la violó. La Guardia Civil abrió una investigación y detuvo al sospechoso. El amigo del arrestado explicó a los agentes que no vio en ningún momento que la forzara. La amiga de la denunciante, con la que se besó y mantuvo relaciones sexuales, le contó que la chica tenía novio en Suecia, pero que estaban en un mal momento de la relación.



El detenido fue trasladado el pasado jueves a los juzgados de Vía Alemania. La jueza de Instrucción 3, en funciones de guardia, ordenó su puesta en libertad después de que se acogiera a su derecho de no declarar.