La Guardia Civil ha detenido a un turista francés por realizar una felación a un compatriota que se quedó dormido en una hamaca de la playa de Magaluf. Un grupo de jóvenes daneses grabaron la presunta agresión sexual con un teléfono móvil pensando que eran pareja, pero al ver que el hombre abandonó el lugar cuando los vio se la enseñaron a la víctima, que no se dio cuenta de lo que había ocurrido.



Los hechos tuvieron lugar el pasado martes alrededor de las seis de la madrugada en la playa de Magaluf, según informaron ayer a Última Hora fuentes de la Benemérita. El perjudicado se encontraba totalmente dormido tumbado junto a un amigo en una hamaca, cuando de repente apareció el agresor, que iba sin camiseta, con gafas de sol y una gorra amarillo fluorescente hacia atrás.

El individuo, que no conocía de nada a la víctima según explicaron las mismas fuentes, le bajó los pantalones y le practicó una felación. Un grupo de turistas daneses que estaban de fiesta en el lugar grabaron la agresión sexual y cuando el agresor huyó se la enseñaron al joven, que a continuación se dirigió a la Guardia Civil de Calvià e interpuso la correspondiente una denuncia.

Los agentes abrieron una investigación y analizaron las imágenes que les facilitaron los jóvenes para tratar de identificar y detener al sospechoso. El mismo martes por la noche, una patrulla se encontró a un hombre caminando por la playa cuyas características físicas coincidían con las de la persona que aparece en el vídeo y le dieron el alto. Los guardias civiles le comentaron que estaban buscando a una persona que tenía un tatuaje idéntico al suyo en el brazo derecho, con la misma pulsera de hotel, y acto seguido le mostraron el vídeo.





El sospechoso se derrumbó y confesó que fue él el autor de la felación. Los agentes lo detuvieron como presunto autor de un delito de agresión sexual y ayer lo pusieron a disposición de la juez de guardia.

El vídeo de la felación se difundió en una red social

El grupo de turistas daneses que grabó la presunta agresión sexual a escasos metros de distancia del lugar compartieron el vídeo a través de una conocida red social. En las imágenes que difundieron los jóvenes, y que después facilitaron a los investigadores de la Guardia Civil de Calvià, se preguntan: «¿Le está haciendo una felación?». El vídeo, de escasos segundos y que está editado con la canción Just the way you are, del cantante y compositor Bruno Mars, fue clave para dar con el autor de los hechos.