Agentes de la Policía Nacional han detenido a un interno de un residencia de Palma, de 66 años de edad y con antecedentes violentos, acusado de un presunto delito de agresión sexual. Los hechos, según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora, se produjeron cuando varios usuarios se percataron de la presencia del ahora detenido paseando por los pasillos del centro en ropa interior. En ese instante, uno de los auxiliares de la residencia de La Bonanova le pidió que se fuera a su habitación y se vistiera. Acto seguido, una usuaria comenzó a gritar y a pedir ayuda. La anciana informó que, instantes antes, el acusado le había realizado tocamientos sexuales en contra de su voluntad.

En ese instante, otra mujer también puso en conocimiento de los auxiliares y enfermeras que otra interna, que se encontraba en estado vegetativo (impedida y sin estímulos externos), había sido víctima del ataque del depredador sexual. Rápidamente, todo el personal disponible se puso a buscar al sospechoso por todas las instalaciones porque el mismo no se encontraba en su habitación. Cuando lo localizaron, el hombre la emprendió a golpes contra los enfermeros y auxiliares teniendo que solicitar ayuda al personal de seguridad.

Con suma celeridad y profesionalidad, todo el personal logró reducir al agresivo paciente y retenerle hasta la llegada de la Policía Nacional. Una vez llegaron los agentes se procedió a la detención del interno acusado de dos presuntos delitos de agresión sexual. El hombre, ante los policías, repetía una y otra vez: «No me la he tirado. No he sido capaz, sólo la he tocado por encima».