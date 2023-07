La jueza de lo Penal número 5 de Palma ha condenado a seis años y medio de cárcel al autor del crimen del cineasta holandés en Son Banya en julio de 2018. La magistrada sentencia al joven a tres años y medio por el violento robo cometido y tres años por el homicidio imprudente. Durante la vista, celebrada el mes pasado en Vía Alemania, el principal procesado se negó a declarar. El otro joven que se sentó en el banquillo, al que la Fiscalía no acusaba y que fue asistido por el abogado Julio Romero, ha sido absuelto.

Además de la pena de prisión, el varón tendrá que indemnizar a los progenitores de Wouter van Luijn, que en el momento del suceso tenía 34 años y se encontraba de vacaciones en Mallorca, en 150.000 euros por los daños morales ocasionados.

La jueza considera probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Ultima Hora, que el ahora condenado empleó la violencia, tal y como reconoció en fase de instrucción, de «de forma sorpresiva frente a la víctima con el fin de facilitar el robo que querían consumar». El taxista que trasladó al cineasta de Magaluf a Son Banya relató en la vista que el neerlandés llevaba mucho dinero en la cartera cuando se bajó del vehículo.

Respecto al homicidio, la magistrada señala en el fallo que la víctima «no sólo recibió un manotazo como dijo el acusado, sino que recibió múltiples golpes en la zona del cráneo». Uno de los elementos claves durante el juicio fue vincular o no el aneurisma previo que tenía la víctima con su muerte. La jueza apunta, tras las testificales de las forenses y de los peritos de parte, que «la causa de la rotura del aneurisma fue la agresión, y que, por tanto, existió una relación de causalidad entre las múltiples contusiones sufridas por la víctima y su fallecimiento», rechazando así la tesis de la defensa, que sostuvo que no hubo existencia de nexo causal entre la paliza y la muerte. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos juzgados tuvieron lugar la madrugada del 13 de julio de 2018. Wouter Van Luijn, cineasta holandés que se encontraba de vacaciones en la Isla, acudió en taxi junto a otras dos personas al poblado de Son Banya para comprar droga. Poco después fueron asaltados por Adrián H.F. y otros jóvenes que no pudieron ser identificados. El ahora sentenciado propinó al turista varios puñetazos y bofetones en la cabeza, la cara y el cuello. Van Luijn cayó al suelo y Adrián le robó unos 800 euros que llevaba en la cartera. El procesado trasladó a la víctima hasta Son Espases en un Volkswagen Tiguan R que había alquilado a un joven. Wouter van Luijn falleció a las 5.30 del mismo día a consecuencia de los golpes que recibió.