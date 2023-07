Peligrosa infracción en Palma. Un joven temerario fue 'pillado' circulando en patinete eléctrico por la vía de cintura este martes por la tarde, concretamente sobre las 18.40 horas. Los ocupantes de un turismo, incrédulos de la escena que estaban viendo, decidieron inmortalizar la escena y grabarla con su teléfono móvil.

En las imágenes puede observarse a un chico circulando por el arcén de la MA-20, a la altura de la salida de Son Hugo, sin ningún tipo de miedo. Esta maniobra, extremadamente peligrosa, puso en riesgo su vida y la del resto de usuarios de la vía. Es más, más allá de que circular en patinete por este tipo de vías supone una infracción en sí misma, el joven tampoco llevaba puesto el chaleco de seguridad obligatorio que hubiera facilitado que los vehículos la viesen, ni tampoco un casco.

Cabe recordar que en la normativa del Código de Circulación queda terminantemente prohibido circular con este tipo de vehículos en aceras, zonas peatonales, vías interurbanas, autovías, autopistas, travesías y túneles urbanos, y se limita su circulación a carriles bici y calles donde la velocidad máxima no exceda los 30 kilómetros hora.

Los patinetes eléctricos, al igual que el resto de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), deben cumplir las normas, tal y como establece el Reglamento General de Circulación. En caso de no hacerlo, y al igual que cualquier otro vehículo, se enfrentan a una multa que, dependiendo de la infracción, puede llegar a los 1.000 euros. En este caso, la infracción de circular por una vía en la que no está permitido asciende a 200 euros, aunque también sería sancionado por no llevar elementos reflectantes con 200 euros más.