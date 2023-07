Roig explica que, al llegar a Jefatura tras ser detenido, el subinspector Blanco habló con él sin abogado: "Maikel me cogió, me dijo que estaba detenido por el 'caso ORA' y me empezó a hacer afirmaciones: Sabemos que has pagado, que has dado un piso. Lo mejor que puedes hacer es decir la verdad, que has pagado. Para mí era una gran incredulidad, luego ya dije, 'estoy jodido': si digo la verdad, que no he pagado me van a tener todo el tiempo que quieran".