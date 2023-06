Acción, reacción. La Policía Nacional no podía permitir que la situación se les fuera de la manos y junto a la Policía Local de Palma montaron un plan de choque. Desde hacía meses, la proliferación de toxicómanos en la puerta de un conocido colegio de Son Gotleu era desesperante. Los padres del centro escolar tenían miedo de llevar a sus hijos a clase y los vecinos no paraban de presentar quejas. Agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional han detenido a un nigeriano como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El narcotraficante está considerado como uno de los principales vendedores de droga de la barriada. Durante su arrestó se le intervinieron 600 gramos de heroína, 200 gramos de cocaína y más de 13.000 euros en efectivo. De hecho, la impunidad con la que trabajaba le hizo bajar la guardia y cometer errores que le llevarán durante muchos años a prisión.

La investigación se inició como consecuencia de numerosas informaciones y quejas vecinales de residentes sobre la proliferación en el consumo de heroína 'caballo' en el interior de portales y centros escolares de la barriada. Los agentes de los grupos de estupefacientes no tardaron en darse cuenta de que las transacciones se realizaba a plena luz del día y que los toxicómanos adictos a la heroína no tenían ningún reparo en pincharse delante de los niños. Esta situación generó una gran alarma social y se agravó mucho más cuando los consumidores, además de inyectarse delante de los menores, tiraban las jeringuillas en los colegios o en las calles adyacentes.

Los policías descubrieron que la droga se vendía en la vía pública escondiendo las mismas en la boca, mobiliario urbano o en el interior de oquedades, tuberías y similares. Los vendedores no suelen llevar mucha cantidad encima y acuden al lugar donde la guardan en repetidas ocasiones donde van recargando con la finalidad de dificultar la labor policial. Una vez con toda la información y evidencias, los agentes realizaron el registro del comicilio de los investigados. La entrada tuvo lugar el miércoles y los días sucesivos la operación siguió abierta analizando nuevas pruebas, locales etc... En el domicilio se detuvo al principal acusado y se le intervino toda la droga. El caso sigue abierto y no se descartan nuevos arrestos. La policía recuerda que los ciudadanos pueden colaborar con inforación anónima a través del correo antidroga@policia.es o llamando directamente al 091.