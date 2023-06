La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por incendiar el coche de otro tras una discusión en una discoteca de Palma. Los hechos se produjeron el domingo pasado a las 15.00 horas en una calle de la barriada de Son Roca, según ha informado la Jefatura Superior de Policía este viernes en una nota de prensa. Varios jóvenes prendieron fuego a un vehículo que estaba aparcado y acabó calcinado. Otro coche que se encontraba estacionado a su lado también quedó dañado por las llamas.

La noche anterior, según informa la Policía Nacional, la víctima tuvo una discusión en una discoteca de Palma con un grupo de jóvenes que al día siguiente localizaron su coche y lo incendiaron. Varios testigos observaron cómo los presuntos autores se bajaban de otro vehículo y arrojaron un líquido al turismo de la víctima para, acto seguido, prenderle fuego y huir.



Una patrulla de la Policía Nacional y una dotación de los bomberos de Palma se desplazaron con urgencia hasta el lugar y extinguieron el incendio. Los agentes recabaron toda la información posible y realizaron batidas por la zona tras conseguir averiguar la identidad de los sospechosos, que fueron localizados y detenidos en la barriada de Son Gotleu.

Los investigadores les preguntaron si habían tenido un altercado en la zona de Son Roca y los jóvenes manifestaron que no se habían movido de Son Gotleu, pero uno de los agentes tocó el capo de coche y comprobó que estaba caliente. Los presuntos autores empezaron a ponerse nerviosos al ver la acción del policía y explicaron que habían ido a otro lugar, pero que no tenían nada que ver con lo ocurrido en Son Roca. Dos de los sospechosos quedaron arrestados como presuntos autores de un delito de daños por incendio. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.