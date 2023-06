Insiste en que los hechos por los que acusa descansan en pruebas que no derivan de los autos de Florit que intervenían los listados de llamada de los periodistas y que fueron anulados por el TSJIB. "No hay relación con los autos declarados nulos por el TSJIB con la investigación del 'caso ORA' pues se basa en las declaraciones de los que sufrieron detención en aquella causa. No hay referencias en este atestado de datos extraídos de los listados de llamadas".