Un juzgado de Palma investiga a otro testigo protegido del ‘caso Cursach’ por mentir durante de la instrucción y por delitos de detención ilegal. En este caso se trata del conocido como testigo 26, un trilero de s’Arenal que aportó datos supuestamente falsos sobre una treintena de agentes de la Policía Local de Palma. Con este son seis los testigos del macro caso que, ahora mismo están bajo investigación penal por mentiras en el caso y que afrontan cargos por provocar con esas declaraciones falsas detenciones falsas.

El ‘Trilero’ apareció en el caso en septiembre de 2016. Acababa de ser detenido en una operación contra el ‘clan de los Bustamante’ por la Policía Local de Palma y se le impuso una orden judicial para que se marchara de Mallorca. Poco después la quebrantó y fue detenido una vez más. Pasó a disposición judicial en Instrucción 12 con Manuel Penalva como magistrado. Poco después, este informa en el chat con el fiscal Subirán y los policías de blanqueo que es un posible testigo del caso. Varios informes policiales relacionan la disposición a declarar del testigo protegido con una paulatina reducción de las medidas cautelares que restringían sus movimientos.

El testigo realizó cuatro declaración diferentes durante la instrucción del ‘caso Cursach’. En ellas identificó a una treintena de agentes de la Policía Local. Sin embargo solo a uno le puso nombre y fue incapaz de mantener las identificaciones a lo largo de sus sucesivas comparecencias. En las tres primeras se limita a hablar de policías y les acusa de quedarse con dinero del trile. Añade alguna alusión al Grupo Cursach. Los informes policiales se centran en la cuarta. Se produjo poco después de que hubiera aparecido un excamarero de Tito’s, Daniel Corral, también investigado por mentir. Tras la declaración de éste, el testigo protegido 29, se llevaron a cabo tres detenciones, entre ellas la del exdirector de Tito’s.

Un informe policial señala que Penalva y Subirán buscaban testigos que concordaran la versión de Corral y que, para ello recurrieron al Trilero. En su cuarta declaración comienza a introducir datos en torno a Tito’s para cuadrar versiones. En sus tres declaraciones anteriores no había dicho nada de eso. Incluía el desembarco de droga en un velero frente a la discoteca y datos muy inconsistentes: aludía a Bartolomé Sbert en Tito’s a principios de los 90, cuando este comienza a trabajar para el Grupo Cursach en el 99. Además, no consta en su historial laboral ningún vínculo. Su declaración judicial posterior supuso un escáncalo en la causa. Las defensas se plantaron ante un retraso de una hora. Se realizó por videoconferencia y los informes policiales, de nuevo señalan que fue aleccionado. El TSJIB descartó un delito por parte de juez, fiscal y policías por este testigo. Sin embargo, permanecía abierta la vía por sus mentiras. Los mensajes de whatsApp de los investigadores dudaban de su fiabilidad: «Este testigo no sirve de nada» y apuntaban: «El trilero, que diga que a la mayoría los conoce del Arenal».

El ahora imputado estuvo citado la semana pasada para declarar en instrucción. Sin embargo, la vista se suspendió por un problema con el abogado que tenía que representarle. En el TSJIB rechazó declarar. También se suspendió el día 29 la declaración como imputado de Corral, en este caso por la huelga de funcionarios.

Se une a la madame, ‘El Ico’, el testigo del ácido, el 16 y Daniel Corral como los que ya afrontan una investigación penal por sus mentiras en el caso. Respecto al hijo de ‘la Paca’, la investigación ya está finalizada y el juez ha iniciado el trámite para que sea juzgado también por detención ilegal, lo que multiplicaría una posible condena de prisión. En la misma situación está el del ácido, acusado junto a Subirán de instar una denuncia falsa contra un comisario de la Policía Nacional.

Mientras, este miércoles continuará en el TSJIB el juicio contra Penalva, Subirán y los policías de Blanqueo. Será el turno de las acusaciones para contestar a las cuestiones previas planteadas por las defensas.