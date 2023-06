Cruce de denuncias por una supuesta agresión en la que se habrían visto implicados el regidor electo de Vox en Sa Pobla, Roberto Vicente, y un grupo de jóvenes de la localidad que, según su versión, se habrían visto increpados por parte del representante de la formación política, quien a su vez responde a través de un mensaje en las redes sociales en el que refiere que fue él quien sufrió esos años.

Los hechos remiten a la madrugada del viernes, en Sa Pobla, cuando supuestamente Vicente, según los denunciantes en estado de embriaguez, se dirigió a ellos con proclamas fascistas, xenófobas y antidemocráticas. La tensión fue creciendo con el paso de los minutos hasta que se produjo en supuesto enfrentamiento y la agresión a dos de esos jóvenes, hechos que han sido trasladado a la Fiscalía, al igual que Vicente lo hizo con la Guardia Civil.

Por su parte, Vicente denunció en las redes sociales los hechos. «He sufrido una agresión por parte de radicales e intolerantes que no aceptan la decisión democrática de los ciudadanos. Además, se están dedicando a verter infundios atraves de redes sociales. Cuento con el pertinente parte de lesiones y denuncia ante la Guardia Civil. No permitiré que los agresores se quieran hacer pasar por víctimas. Quiero agradecer todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido», refería el regidor electo de Vox en Sa Pobla, que recibió el apoyo del líder regional de la formación, Jorge Campos.