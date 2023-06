Juzgan a un joven por gastar más de 15.000 euros con la tarjeta de crédito de su primo

La Fiscalía solicita tres años de prisión por un delito de estafa a un joven, de 29 años y nacionalidad española, acusado de gastar 15.000 euros con la tarjeta de crédito de su primo en Palma en 2021. El procesado, que se encuentra en prisión por otros asuntos, negó los hechos en el juicio que arrancó este jueves en una sala de lo Penal de Vía Alemania.

«No cogí la tarjeta ni tampoco la usé. Hay cosas a mi nombre porque le acompañaba a comprarlas, ya que él no tenía coche, y yo tenía la tarjeta de descuento de varios comercios», explicó. El imputado recordó ante la magistrada que todo lo que adquirió, que asciende a 10.083 euros, lo tiene la víctima, su primo, que sufre una discapacidad intelectual del 33 por ciento. Los otros 5.691 euros los sacó, presuntamente, de distintos cajeros.

El perjudicado explicó que cuando se separó de su mujer el acusado le dijo que le iba a echar una mano. «Y fue todo alrevés», relató. Y añadió que «me comunicó que iba a pedirme una tarjeta de crédito y le dije que no. Días después la recibí en casa y me desapareció», dijo. La víctima rechazó la versión de su primo. «Yo no tengo nada de lo que me llegó que se había comprado a mi nombre». El juicio continuará el próximo día 8.