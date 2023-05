La Guardia Civil rescató este pasado fin de semana a una mujer de 35 años que se encontraba enriscada y en situación de «grave peligro» en la zona montañosa Cavall Bernat de Pollença. Según ha informado la Benemérita en un comunicado este martes, tras el aviso a primera hora de la tarde del sábado, el equipo de rescate de la Guardia Civil se dirigió al lugar en helicóptero.

Cuando llegaron los agentes observaron como la mujer se encontraba «muy expuesta y con claro peligro para su vida», al hallarse atrapada en una pared vertical de gran altura con riesgo de caída. Los guardias civiles del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim), mediante un ciclo de grúa, bajaron desde el helicóptero hasta donde estaba la mujer, la aseguraron, y la levantaron hasta la aeronave para rescatarla. Después, la dejaron en una zona segura de la localidad de Pollença.

La mujer no tenía lesiones y no necesitó asistencia médica. La Guardia Civil recomienda no subestimar las posibilidades en la montaña, planificar la actividad y adecuar el nivel técnico de cada persona a la actividad a realizar.