El hombre que apuñaló al marido de su amante en Palma: «Se me fue la cabeza»

El hombre que apuñaló al marido de su amante con una navaja el lunes pasado en su domicilio de El Terreno, en Palma, llamó a la mujer a las 17.20 horas. Le dijo que se había peleado con su esposo, que lo sentía y que se había dejado la mochila y que la intentara recuperar. La pareja de la víctima le preguntó si había ido a su casa.

–Sí, se me ha ido la cabeza, no sé por qué he ido.

Horas después, a las 19.09, le envió un mensaje de texto.

-Llámame cuando puedas por favor y lo siento de verdad yo no quería.

Y otro a las 20.39.

-Llámame que te cuente la verdad, no puedo dejar que pienses que he hecho eso.

Lo que había hecho fue robar días atrás las llaves a su amante de su mochila en su puesto de trabajo para ir a las tres de la tarde a su vivienda, situada en la calle Pedrera, y robarle 450 euros que había en un mueble de la entrada.

Encapuchado

Cuando llegó el propietario de la casa le abordó para ponerle una navaja suiza en el cuello y pedirle más dinero. Los dos hombres iniciaron un forcejeo hasta que el agresor, que iba encapuchado, le apuñaló en la zona inferior del abdomen y huyó por la ventana. La víctima, en el transcurso de la pelea, consiguió arrebatar al asaltante la mochila que llevaba con el dinero sustraído, bridas, bolsas de basura y las llaves que había robado a su amante, entre otros efectos.

El hombre, que también tenía cortes leves en el lado derecho del cuello, dejó el dinero recuperado en la guantera de su coche, que estaba aparcado en el parking comunitario, y fue trasladado al hospital Son Espases de Palma, donde le intervinieron de urgencia la herida del abdomen. La víctima del apuñalamiento recibió el alta el pasado jueves.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional abrió una investigación y detuvo al agresor, un hombre de 33 años y nacionalidad española, el mismo lunes por la noche. El delincuente manifestó a los policías que quería dar un susto a la víctima y que lo había planeado con su amante semanas antes. Además, señaló que la mujer le había facilitado las llaves del domicilio. El miércoles, dos días después de su detención declaró ante los agentes de manera espontánea que su intención no era asustar al marido de su amante, sino a robarle y que la mujer no tenía conocimiento de nada.

Llaves

Los policías que se hicieron cargo de la investigación citaron a la pareja del hombre apuñalado y tras intervenirle el teléfono móvil y tomarle declaración descartaron su participación en los hechos. Los agentes constataron que la mujer no le había facilitado las llaves de su casa en ningún momento. El miércoles, cuando llevaba dos días detenido, pidió a los policías que lo custodiaban que le dejaran llamar a su jefe para avisarle de que no iría a trabajar en unos días. La jueza de Instrucción número 5 de Palma, en funciones de guardia, decretó su ingreso en prisión sin fianza.