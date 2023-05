El violador de Capitán Vila se queda sin rebaja por el ‘solo sí es sí’. El TSJIB ha aceptado el recurso de la Fiscalía y de la Abogacía de la Comunitat contra la decisión de la Audiencia de reducir en dos años la condena de 40 que se le impuso a este delincuente sexual que además intentó asesinar a su víctima con pastillas.

De los 40 años de cárcel, diez correspondían a la agresión sexual; el resto a dos robos con violencia, al intento de asesinato y al delito de incendio por prender fuego al piso de la víctima para borrar huellas con ella dentro semi inconsciente.

Esa condena de diez años fue reducida a ocho por la Audiencia en aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal entiende que no toca tal rebaja porque, en este caso, concurren circunstancias que hacen que en esa redacción la normativa fuera más dura que la anterior. En un auto valoran que dado que el agresor empleó armas, violencia y drogó más tarde a la víctima, la pena se colocaría en una horquilla entre 13 y 15 años de prisión frente al máximo de 12 anterior. De esta manera, «al no ser más beneficiosa la actual legislación vigente, no procede la revisión de la sentencia».

El violador condenado era un joven de 18 años que se fugó de un centro de menores. Entró en un domicilio de Capitán Vila el 15 de octubre de 2017 para robar. Se encontró a una mujer sola, la estranguló y la amenazó con un cuchillo, la violó, la hizo tomar varias pastillas de calmantes para matarla y luego prendió fuego la vivienda. En el juicio confesó los hechos y asumió una condena de 40 años de los que tiene un periodo de cumplimiento máximo de 25.