La Audiencia de Palma ha condenado a seis años de cárcel al propietario de la academia de baile Empire of Dreams por abusos sexuales continuados a un alumno. El tribunal de la Sección Primera también condena al marido del coreógrafo, Esteban Carrera, a la misma pena de prisión. Los dos acusados indemnizarán a la víctima, que fue representada en el juicio por el abogado Javier Vidal, con 120.000 euros por los daños morales.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Última Hora, considera probado que el coreógrafo Sebastián Linares, de 34 años, fue profesor de baile moderno de la víctima desde el año 2014 en la academia Top Dance primero. En 2016, el acusado y la madre del menor abrieron Empire of Dreams. Él se encargaba de la parte académica y la mujer de la administrativa.

Sebastián presentó a su pareja sentimental, Esteban Carrera, a la familia del alumno y la relación fue cada vez más cercana con el tiempo. A consecuencia de ello, el adolescente entre el año 2014 y hasta el verano de 2018, se quedó a dormir en múltiples ocasiones en el domicilio de los encausados. Sebastián y el menor realizaron numerosos viajes nacionales e internacionales a eventos relacionados con el baile.

La víctima, según el fallo, «era uno de los alumnos más importantes de la escuela». Participaba en sus grupos más destacados, como Kidz on the block, que estaba patrocinado por Nike y su representante era el propio Sebastián. El coreógrafo, «con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y prevaliéndose de la situación que ostentaba respecto al menor como consecuencia de la confianza que habían depositado sus padres en él», abusó sexualmente del menor entre el verano de 2015 y agosto de 2018.

En verano de 2015, durante un viaje a Sevilla para asistir a un evento de baile, Sebastián propuso a la víctima que se masturbasen uno delante del otro en el hotel, a lo que el menor le contestó que le daba vergüenza, por lo que Sebastián le propuso que se fuera al baño a realizarse tocamientos mientras él lo hacía en la cama.

Después de ese viaje, en repetidas ocasiones durante distintos días, Sebastián convenció al menor para que se masturbasen, llevando a cabo tales acciones tanto en los distintos

viajes que profesor y alumno hacían y en los que compartían habitación. Estos hechos también sucedieron, según recoge la sentencia, en el domicilio del procesado en Palmanova. Allí solía dormir de forma habitual el menor por la relación que tenía con los dos enjuiciados.

El marido de Sebastián, Esteban Carrera, también propuso a la víctima que se masturbasen juntos en repetidas ocasiones en la vivienda de Palmanova. Una noche, indica el fallo, Esteban llegó de la discoteca donde trabajaba y le dijo al menor que le habían regalado un juguete sexual que consistía en un objeto que si lo destapabas tenía una boca para introducir el pene. El hombre lo probó con el perjudicado y le empezó a masturbar. Antes de la mayoría de estos actos sexuales, exhibía al alumno vídeos pornográficos de mujeres que tenía en el móvil.

A raíz de estos hechos, el menor ha estado recibiendo tratamiento psicológico desde abril de 2020 hasta, al menos, el día del juicio. Estos episodios han afectado gravemente su rendimiento escolar, llegando a repetir 3º de la ESO en dos ocasiones. También tuvo que abandonar la academia Yes We Dance y su carrera en el baile, ya que no puede bailar por el recuerdo de los abusos sufridos.