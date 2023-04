Condenado por hacer un grafiti en la estación del Tren de Sóller en Palma

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado al pago de una multa de 1.680 euros al joven de 29 años acusado de realizar un grafiti en la pared de la estación del Tren de Sóller de Palma en 2021. Durante la vista, celebrada el pasado mes de noviembre, el acusado negó cualquier implicación con la pintada. Asimismo deberá abonar a la empresa Ferrocarrils de Sóller 7.680,74 euros por los desperfectos ocasionados.

El procesado fue imputado como autor de un delito contra el patrimonio histórico, que forma parte de un conjunto calificado como bien de interés cultural, porque días antes lo interceptaron de madrugada realizando uno que resultó idéntico en la calle Despuig de la capital balear. El joven, de 29 años, explicó en el juicio su versión. «Venía de casa de un amigo y vi a un chico pintando en la pared, le chillé y salió corriendo. En ese justo momento me entró un apretón y me metí entre dos coches a defecar», apuntó, y añadió que se fija en los grafitis pero que no los entiende.

Agentes de la Policía Local de Palma recordaron que al llegar a la zona donde un vecino había avisado de que estaban realizando la pintada vieron al acusado «escondido entre dos coches, con las manos pintadas y una bolsa con botes de spray cerca suya». Un perito de la policía explicó que los trazos de ambos grafitis guardaban «muchas similitudes» y que cada dibujo «tiene su identidad y no se copian». También añadió que las letras tenían la misma «originalidad, relleno y colores».

Inicialmente la Fiscalía solicitaba para el acusado 9.000 euros de multa y 7.680 de responsabilidad civil. La sentencia no es firme y puede ser recurrida a la Audiencia Provincial de Palma.

Arca al conocer el fallo ha mostrado su satisfacción «por la contundente respuesta judicial» contra las pintadas vandálicas y ha remarcado que el presidente de la asociación colaboró con la causa en el juicio, donde puso de manifiesto como entidad ciudadana representativa en materia de patrimonio cultural los daños y perjuicios que provocan sobre la imagen de la ciudad y su patrimonio.