El escándalo que ha sacudido al boxeo balear, con la detención del presidente y el vicepresidente de la Federación Balear, Jorge y Manuel Sánchez, ha llegado a Madrid. Felipe Martínez, máximo responsable de la Federación Española de Boxeo (FEB), ha estado al tanto de las noticias y movimientos, recordando que en su momento «ya denunciamos irregularidades, notificadas al Govern Balear», dejando claro que no le sorprenden las noticias aparecidas y las actuaciones de la Policía Nacional.

«El boxeo balear hace tiempo que no suma nada a nivel nacional, no tiene apenas participación en nuestros eventos, han hecho su propio camino», refiere Martínez. El presidente de la Española tiene en mente poder reunirse con los responsables del Govern para intentar dar una salida a este problema y aportar su ayuda. «Espero reunirme pronto con el director general de Deportes. Estamos para lo que nos pidan, si se requiere la ayuda de la Federación Española. Tendemos la mano para que esto salga adelante. Por encima de todo, el deporte y los deportistas», añadía el dirigente, quien remarca que «el gran perjudicado es el boxeo balear».

El máximo mandatario de la FEB admitió que, ante la falta de sintonía con la territorial balear, «nos planteamos desintegrarla y que no estuviera dentro de la Española», lamentando que, durante años «por miedo, mucha gente haya tenido que ceder o mirar a otro lado». Y recalcó que, «por el momento, hay que respetar las pesquisas y el trabajo de la Policía Nacional y el proceso judicial, antes de saber qué podemos hacer o no, pero nuestra predisposición a colaborar está presente en todo momento», apuntando que la Federación Española «ha colaborado con la Policía, pero no ha sido la que ha denunciado, en referencia a lo que se comenta en algunos foros», espetó Felipe Martínez.