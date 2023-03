Juan Gayá Salom es un pronosticador de apuestas deportivas con gran influencia en redes sociales. Él mismo, en su perfil de Twitter donde le siguen más de 80.000 personas, se califica como «el pronosticador deportivo más seguido de Europa». Concretamente asegura ser «especialista en fútbol de Segunda División B y Tercera división». Este martes ha sido detenido por blanqueo y organización criminal.

Un beso a los sevillistas amargados pic.twitter.com/AgEG0XttsH — Juan Gaya Salom (@Juangayasalom) October 17, 2022

Tipster. Gaya es conocido en el mundo de las apuestas deportivas como un 'tipster' (así se denomina la figura de los asesores de apuestas deportivas en el sector). A través de sus redes sociales, además de Twitter tiene Instagram donde le siguen más de 100.000 personas, realiza sus 'picks' (las recomendaciones de apuestas) sobre eventos deportivos. Gayá principalmente se dedica a recomendar apuestas relativas al futbol. Buena parte de sus apuestas giran entorno partidos que incluyen algún equipo de Baleares.

⚠️ ATENTOS EN LA SALA AMIGOS



👉 Si llegamos a 500 Rts y Raillo marca HOY, voy a regalar 1 iPhone 14 entre todos los RT.



🥰 Único requisito: Ser seguidor mio pic.twitter.com/HeWwDGwahc — Juan Gaya Salom (@Juangayasalom) February 5, 2023

Polémico. Su popularidad en Internet ha aumentado durante los últimos años en los que el sector de las apuestas deportivas ha registrado un gran auge, en parte gracias a la posibilidad de juego online. A través de sus perfiles de Twitter e Instagram este apostador mallorquín se ha labrado una fama que muchas veces ha ido de la mano con la polémica. Gayá ha sido acusado de forma recurrente por sus malas prácticas a la hora de realizar pronósticos. No llevar una estadística de aciertos y fallos clara y transparente o borrar recomendaciones realizadas en redes sociales después de no acertar son algunos de los motivos que han propiciado críticas hacía el 'tipster' mallorquín. Algunas acusaciones a las que Gayá no duda en responder con insultos.

Por otra parte, algo que también caracteriza las redes sociales de este apostador es su gran afán por mostrar el lujo y la riqueza. Un chalet de nueva construcción en Santa Eugenia, coches, ropa de lujo... Sus demostraciones han llegado al punto de mostrar una cuenta corriente con más de 900.000 euros a través de su canal de Telegram:

Estos son los problemas reales del mundo de las apuestas. Un vendehumos fardando del dinero que dice que tiene, pero que no se lo cree ni él. Aquí tendrías que intervenir @agarzon. Aquí eres necesario. pic.twitter.com/cN16eVCxKA — Anti Vendehumos ❌ (@MisterApuestas) May 26, 2021

Me gusta rematar los lunes de invierno con Jacuzzi caliente y Cava frío.



Estamos de paso. Disfruten la vida pic.twitter.com/haww3RRalc — Juan Gaya Salom (@Juangayasalom) March 6, 2023

Casas de apuestas. Además de sus perfiles abiertos en redes sociales, donde comparte algunos de los pronósticos, Gayá también cuenta con dos canales de Telegram. Uno abierto y gratuito con más de 200.000 participantes y otro canal de pago al cual se puede acceder bajo suscripción. Su relación con las casas de apuestas es algo también recurrente. El mallorquín ha trabajado en la promoción de diversas casas de apuestas deportivas.

Famosos y medios de comunicación. Recientemente Juan Gayá fue protagonista en el programa 'Los reyes del juego', de Equipo de Investigación en la Sexta. También se prestó a participar en un programa de Comando Actualidad, de TVE.

📻 Hora Gayá nacerá acompañado del icono del mallorquinismo



🎙️ Antonio Raíllo será el primer invitado a mi espacio



🎚️ Hora Gayá será pasión, ganas de hacer bien las cosas y mucha espontaneidad. Os espero a todos amigos pic.twitter.com/bO1YvttNRf — Juan Gaya Salom (@Juangayasalom) February 23, 2023

Por otra parte, hace tan solo unas semanas estrenó su nuevo programa en Youtube, 'Hora Gayá' que contó con la presencia de Antonio Raíllo, jugador del Real Mallorca. El 'tipster' también ha colaborado durante años con un popular programa de radio.