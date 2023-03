Operadora del servicio de emergencias 112: No le entiendo, ¿en qué le puedo ayudar?

Jesús C.: Eeeeh, ¡Rápido ya, ya! si no eeeh esa vida, no una ni dos ni tres...



Operadora: ¿Desde dónde me ha llamado? Jesús C.: Eeeeh yo he llamado antes, lo siento.



Operadora: ¿Qué calle ha facilitado, que no ha hablado conmigo?



Jesús C.: Eeeeh, lo siento mucho, pero acabo de hablar con la policía, tanto local como nacional, y me han dicho lo que tengo que hacer (...).



Operadora: Pero vamos a ver, pare señor que no entiendo.



Jesús C.: Yo voy a ir ahora mismo, dígale a la policía que vaya corriendo porque yo voy a correr más que ellos. Yo ya estoy vestido, cojo las llaves del coche y de casa y me pongo ahí con el revólver. Son tres repetidoras de cinco balas de cartucho, a quien pille muerto está.



La conversación telefónica duró 2.03 minutos. Jesús C. no era la primera vez que llamaba al servicio de emergencias de les Illes Balears para amenazar de muerte a los trabajadores. El hombre marcó el número en más de 180 ocasiones entre el 29 de abril de 2022 y el 17 de enero de 2023. Unas veinte llamadas al mes, aproximadamente.



En la gran mayoría de ocasiones comenta que tiene cáncer y que quiere hablar con un médico. Los operadores le informan que esa enfermedad no se trata como una emergencia y le comentan que debería ir a su doctor. El hombre reacciona con agresividad ante estos comentarios: «Voy a matar a todos los operadores, les voy a cortar la yugular», dice en algunas de las conversaciones que han sido denunciadas.



El personal del Centro de Gestión Integral de Emergencias han grabado una gran cantidad de llamadas de Jesús C. y han denunciado al hombre. La Guardia Civil del Pont d’Inca abrió una investigación por un supuesto delito de amenazas y citaron al hombre el pasado 23 de enero. Jesús C., asistido por un abogado de oficio, calló ante los agentes.



Desde el centro de Emergencias han elaborado varios informes denunciando las amenazas a los empleados. El 27 de agosto de 2022, el supervisor del turno de noche dejó una anotación que informaba sobre la enésima llamada de Jesús C. al 112 a las 00.28 horas. «La gestora ha recibido una llamada de un ciudadano que amenazaba abiertamente con acudir hasta las dependencias del 112 para matar a todo el personal del turno», se podía leer en la nota. La trabajadora avisó a la Policía Local de Marratxí y a la Guardia Civil, así como al personal de seguridad del centro de Emergencias.



El 16 de enero de 2023, a las 21.30 horas, volvió a amenazar de muerte al empleado del servicio de emergencias que descolgó el teléfono. Decía que iba a presentarse en la sede central y «reventar la yugular al operador que le atiende». 15 minutos después volvió a marcar el número insistiendo en que iba a pegar dos tiros en la cabeza a la operadora si le colgaba.



La semana pasada, el juzgado de Instrucción número 10 de Palma citó a Jesús C. tras la denuncia interpuesta por el director del 112, Vicente Soria, ante la Guardia Civil del Pont d’Inca. La jueza le impuso una orden de alejamiento de la central de emergencias y le pidió que dejara de llamar al 112 y que acudiera a su centro médico correspondiente para que le atendieran por su enfermedad.