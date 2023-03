Una sentencia ha anulado los más de 17.000 euros que cobró del Ajuntament el exjefe de la Policía Local de Palma, Josep Palouzié, en materia de complementos de productividad. El sindicato UGT había denunciado el acuerdo en septiembre de 2021 y ahora ha sido declarado nulo en una resolución firme.

En la actualidad, el exintendente Josep Palouzié está jubilado en la carrera policial y es candidato por el Partido Socialista de Cataluña. El sindicato ha informado que «tal y como advertimos desde la Sección Sindical de UGT en su día a la Administración que no se estaban siguiendo los cauces legales, despreciando a los representantes de la parte social en materia de negociación colectiva, siendo la tónica habitual de los años 2015-2019 en el Área de Seguridad Ciudadana, con una parte política, que excusándose en sus técnicos, no negociaba, sino que imponía su 'criterio' y si no estás de acuerdo 'me pones un contencioso'».

Según el sindicato del cuartel de San Fernando, «tenia razón, UGT al demandar una arbitrariedad manifiesta por parte de la Administración, obviando el procedimiento establecido precisamente para evitarlas. Era una decisión que no nos afectaba en nada, ni perjudicaba al colectivo, sin embargo debíamos denunciarlo, no podíamos mirar hacía otro lado, pues no hacerlo suponía ceder ante la imposición y negar cualquier principio en la negociación colectiva».

En el comunicado explican que «se nos ha dado la razón y deseamos que este escrito sirva de recordatorio, sobre la importancia de seguir de forma correcta los procesos de negociación colectiva y su ajuste a la legalidad vigente. Concretamente con los últimos acontecimientos en el Área de Seguridad Ciudadana, y la modificación de las condiciones de trabajo, mediante instrucciones de servicio, hecho que vuelve a vulnerar el derecho a la negociación colectiva. Desde UGT queremos negociarlas y en su caso aprobarlas, no que se nos impongan, pues 'lo que hoy parece que beneficia, mañana puede perjudicar'. Esperamos poder hacerlo en la próxima Mesa General de Negociación de Funcionarios».