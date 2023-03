La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) ha confirmado la condena de 19 años y tres meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Palma a un hombre por intentar matar a su exmujer y al que creía que era su amante en octubre de 2020 en un barrio de la capital balear. El TSJIB rechaza el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado, que además deberá indemnizar a su expareja con 11.000 euros por las lesiones, secuelas y daños morales causados. Al varón, por su parte, tampoco tendrá que abonarle con 1.000 euros.

La sentencia de la Audiencia consideró que la prueba practicada durante el juicio fue «contundente» y no había «ninguna duda de que los hechos ocurrieron en la forma en la que se recoge en el fallo».

El día del juicio el procesado alegó no recordar nada. «Esa tarde después de salir de trabajar bebí mucha cerveza, un gin tonic y tomé cocaína», relató. Eso, según él, le hizo «perder el norte».

Del bar se fue a casa y allí, tras mantener una discusión con la que había sido su mujer, a la que tiró del pelo y la golpeó, se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo y se marchó a por un vecino, que se creía que tenía una relación con su expareja. Pidió por él a su compañero de piso y cuando acudió a la puerta le dijo «puta negro, te voy a matar». La cuchillada no le alcanzó. Después de esto regresó a su casa, que aún compartía con la víctima, y sin hacer ruido accedió a ella. «Vino a por mí con el cuchillo en mano. Me lo clavó y caí al suelo sangrando. Si no llega a estar mi hijo en casa en ese momento me habría matado», dijo la perjudicada.