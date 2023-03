De Mallorca a Chile para luchar contra el fuego

«Soy un piloto muy joven, tengo solo 71 años», explica entre risas Josep Maria Giral. Es catalán pero hace más de veinte años que reside en Mallorca. Actualmente se encuentra en Chile, lugar al que acude anualmente movido por su amor al país y su pasión por volar en helicóptero: «Desde hace unos diez años me guardo siempre dos o tres meses para venir aquí. Estoy enamorado de este lugar, me gusta mucho y normalmente vengo a apagar fuegos».

Giral atiende a este periódico tras una dura jornada de vuelo contra unos incendios que él mismo califica literalmente como «extraordinarios». La temporada de incendios en este país han dejado ya 440.000 hectáreas quemadas. Para hacerse una idea, el terreno devorado por el fuego supera la superficie de toda Mallorca. «He visto cosas que nunca había visto. Por momentos parece que estás en medio del infierno. Hay zonas con árboles de más de 50 metros de altura. Es horrible. He visto muchos fuegos, pero como estos bien pocos. Que yo sepa ya han fallecido 26 personas, entre los que se encontraba un compañero que trabajaba en helicóptero», asegura.





Durante su estancia en el país este experimentado piloto se instala en Punta de Parra, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Allí, a través de la empresa catalana Air Lama, colabora con el CONAF «que sería como el IBANAT», añade. A bordo de un helicóptero H125, el mismo modelo con el que trabaja durante el resto de año con la empresa Sky Helicópteros en Mallorca, realiza jornadas de unas seis horas de vuelo: «Me levanto muy pronto para estar sobre las 6.20 horas en la base. Después de revisar la máquina, sobre las ocho de la mañana salimos a volar. Vas a cargar agua y descargas en las zonas de fuego. El trabajado es duro. Al final de mi jornada viene un compañero y me hace el relevo. El helicóptero vuela unas once o doce horas al día. Por la tarde vuelvo a casa y descanso un poco. Así es la vida de un piloto catalán mallorquín en Chile». A continuación, algunas maniobra de este piloto residente en Mallorca:



Josep Maria Giral salió de Mallorca el pasado 15 de noviembre y desde entonces no ha parado de trabajar: «El 16 de noviembre ya empecé a hacer guardias. El responsable de la empresa con la que trabajo allí me preguntaba hace poco hasta cuando me quiero quedar. Le he dicho que hasta el 31 de marzo estoy encantado de quedarme. Luego me gustaría volver a Mallorca. Estamos pendientes de saber la fecha», relata.

A sus 71 años sigue pilotando un helicóptero y realizando tareas realmente complicadas. ¿El porqué? «Hace unos cinco años que me retiré pero sigo volando porque para mi es un autentico ‘hobby’ pagado. Disfruto mucho de volar aunque me sabe muy mal ver estos fuegos», concluye Giral.