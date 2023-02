La familia de Julia Faustyna, la joven que dice ser Madeleine McCann, rompe su silencio

La familia de Julia Faustyna, la joven que dice ser Madeleine McCann, ha hablado este miércoles. A través de la cuenta en Facebook de Zaginieni, una ONG dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, el entorno de Julia ha emitido un comunicado en el que aseguran que la joven solo busca «ser famosa»: «Es obvio para nosotros como familia que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, sobrina, prima e hijastra. Tenemos recuerdos, tenemos fotos». Desde esta plataforma aseguran que ha estado en tratamiento y que ha contado con su apoyo: «Numerosas terapias, medicamentos, psicólogos y psiquiatras es todo lo que le hemos proporcionado».

Tal y como explican, cuando cumplió la mayoría de edad decidió abandonar el domicilio familiar: «Lo hemos visto todo y hemos tratado de prevenirlo, explicarlo, le hemos pedido que se detenga.

Siempre tratábamos de ayudarla a recuperarse. Julia es mayor de edad desde hace varios años. Ella se mudó de la casa. Ella rechaza el tratamiento, no toma medicamentos regularmente». La familia de Julia asegura que siempre quiso ser popular y consideran que por este motivo ha creado el perfil @iammadeleinemccann en Instagram.

«Ella siempre quiso ser popular. Lo que está pasando ahora le ha dado un millón de seguidores. Tenemos miedo de que Julia lleve lo inevitable. Internet no olvida, y es obvio que Julia no es Maddie», señalan. Por último, aseguran que no van a hacer más declaraciones y que ya han facilitado toda la documentación a la policía: «Queremos declarar que no daremos entrevistas, ni publicaremos fotos, ni comentaremos artículos. Cualquier consulta o comentario debe enviarse al Defensor del Pueblo de la Jefatura de Policía, quien está llevando a cabo la investigación sobre Julia y a quien le hemos proporcionado todas las pruebas documentales necesarias en este caso».

La joven polaca, de 21 años, se ha viralizado en TikTok e Instagram donde señala tener pruebas que denotarían similitudes con la pequeña de la que no se sabe nada desde hace ya quince años. La chica, que alega padecer de amnesia postraumática, ha creado un perfil para dar a conocer su historia y compartir las similitudes físicas que mantiene con la desaparecida. «Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Necesito hablar con Kate y Gerry McCann (los padres de la pequeña)», aseguró en su cuenta.

Este pasado lunes Faustyna explicó que los padres de la menor desaparecida habría accedido a hacerse un test de ADN, a pesar de que nunca ha habido un comunicado oficial por parte de la familia. Sin embargo, este martes varios expertos aseguraron que no sería necesaria ninguna prueba de los progenitores. Desde la asociación de desaparecidos española Alerta Desaparecidos afirmaron que «los padres de Madeleine Mccann no tienen que realizarse ninguna prueba de ADN. Su ADN lleva desde el principio de la desaparición de su hija, en las bases de datos a nivel mundial de personas desaparecidas. Madeline es la persona más buscada del mundo».