Un joven ha aceptado este martes una condena de un año de cárcel por un delito de abuso sexual por manosear y besar a una menor a la que abordó por la espalda en un local en Campos (Mallorca). La defensa del procesado ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía en la vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

El incidente tuvo lugar sobre las 7.00 horas del ocho de mayo de 2022. El joven ha reconocido que accedió a un establecimiento en la localidad de Campos cuando ya estaba cerrado al público, y en el interior abordó a la menor por detrás.

Entonces comenzó a manosear a la víctima por encima de la ropa tocándole las nalgas, pechos y la entrepierna, para a continuación agarrar su cuello con la mano, girar su rostro hacia él y besarla en la boca.

Al margen de la pena de cárcel, el hombre también se ha comprometido al pago de una indemnización de 3.000 euros a la víctima -de los que ya ha consignado 2.000 euros, por los que se ha apreciado una atenuante de reparación del daño-.

Igualmente, ha aceptado una orden de alejamiento en favor de la víctima y la inhabilitación para cualquier actividad que conlleve contacto con menores durante cuatro años. El Tribunal ha concedido al joven el beneficio de la suspensión de la pena, de modo que no entrará en prisión, con la condición de que pague los 1.000 euros que quedan pendientes de la indemnización y que no cometa ningún delito durante cuatro años. La Audiencia ha dictado sentencia 'in voce', que se ha declarado firme en el acto.