El padre de Alejandro Jiménez Cruz acudirá a las 15 sesiones de juicio por la muerte de su hijo en el Tribunal Militar Territorial de Sevilla. «He decidido ir porque quiero mirarles a la cara, que me miren a la cara. Quiero enterarme de lo que ocurrió por las personas que estuvieron presentes en el campo de maniobras, por los que investigaron o los que realizaron las autopsias», contaba este lunes Juanjo Jiménez por teléfono desde Jerez. Está previsto que la vista oral se prolongue durante 15 sesiones repartidas en cinco semanas.

El padre del legionario mallorquín reconoce que está nervioso por el inicio de la vista oral. «Que se considere un accidente sin más y nos vamos todos para casa sería un precio injusto. Una locura sin precio se paga. Los ocultismos se pagan. El abuso de autoridad se paga. No voy a recuperar a mi hijo, pero esto debe tener un precio».

Juanjo Jiménez, piloto de helicóptero de Salvamento Marítimo en el Estrecho, empezó a sospechar de que estaban intentando tapar la muerte de su hijo cuando el juez decretó el secreto de sumario. «Me pregunté a qué venía había sido un accidente. ¿A qué venía una segunda autopsia?», explica. El padre de Alejandro Jiménez dice que los acusados han sido incapaces de mantener lo que algún día juraron con toda la ilusión y su alma. «En la legión tienen un decálogo de que no son compañeros, sino hermanos. Juraron mantener la verdad y ser personas modelo bajo el paraguas de la legión, pero no lo han sido en ningún momento», lamenta el hombre.

La muerte de su hijo, asegura, no fue un accidente. «Aquellos que le quitaron la vida intentando taparlo de una manera turbia van a tener que pagar sí o sí porque ya no tienen otra salida», confía Juanjo Jiménez.

–¿Espera unas disculpas?

–No, no las quiero.

–¿Por qué?

–Porque no las acepto. Es tarde. Pedir disculpas cuatro años después es tarde. Las disculpas tienen que pedirse en el momento.

El padre del legionario espera que a los acusados «les caiga lo máximo que permite la ley».