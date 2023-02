El propietario de un restaurante turco en Palma: «Creemos que varios de nuestros familiares están bajo los escombros»

Selim Yildirim, residente en la Isla y propietario de un popular restaurante turco en Palma, sigue con preocupación el recuento de víctimas y las horas posteriores al devastador terremoto que este lunes sacudió Turquía y Siria. Aunque sus familiares más directos se encuentran bien y viven lejos del epicentro, tiene otros allegados por parte paterna que se encuentran desaparecidos: «Viven muy cerca de la frontera con Siria donde el terremoto ha causado muchos daños. No sabemos si están vivos o no y a estas horas empiezo a pensar que pueden estar bajo los escombros. No hay forma de comunicarse con ellos. Yo y mi familia lo estamos pasando muy mal», explicaba este martes Selim.

La noticia del terremoto le llegó durante su día libre y rápidamente inició los contactos con sus familiares más directos. Durante las primeras horas pudo hablar con sus padres: «Estuve todo el día pegado al teléfono y al televisor. Conseguí contactar con mis padres y ahora intentamos comunicarnos con otros familiares que viven en las zonas más afectadas». Selim, que este martes volvió al trabajo pero lo hizo pendiente en todo momento del teléfono, también se preocupó del resto de turcos que viven en Mallorca. «El lunes estuve hablando con los turcos que conozco aquí y sus familiares están bien. Me quedé más tranquilo». A los gravísimos efectos causados por el seísmo, explica Selim, que se suma la época en la que suelen ocurrir estos desastres: «Desgraciadamente estas cosas pasan siempre en invierno. Muchos supervivientes y algunos heridos se han quedado sin casa. Hace frío y las mantas y chaquetas se han convertido en oro allí. Estoy buscando la manera de ayudar». Indignación La preocupación de este turco residente en Palma se mezclaba este martes con la rabia por «la irresponsabilidad» que según él es habitual a la hora de construir en su país de origen. «El terremoto de 1999 dejó unos 17.000 muertos en Turquía. Después de esto las casas tenían que estar preparadas pero no ha sido así. En lugares como Japón hay grandes movimientos pero como los edificios están bien preparados no hay tanta muerte». Selim no dudó durante la visita de Ultima Hora en señalar que hay personas y tramas corruptas «responsables» de tantas muertes.