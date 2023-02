Detenido un chino que se hizo pasar por paquistaní para entrar en un salón de juegos

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un ciudadano de nacionalidad china, de 49 años, acusado de un presunto delito de estafa y falsedad documental. El hombre, sobre el que pesa una prohibición de entrada en locales de juego, accedió al establecimiento con una identidad falsa y se llevó un suculento premio. Lo más curioso es que siendo chino utilizó un permiso de residencia de un amigo suyo que resulta que es paquistaní y cuyo parecido físico brillaba por su ausencia.

El ahora detenido, accedió al local, estuvo jugando durante bastante tiempo y consiguió desvalijar la banca. Fue en el momento que el presunto autor obtuvo un premio en la máquina y fue a cobrarlo al mostrador coincidió con el cambio de turno y fue atendido por otra trabajadora, la cual le solicitó la documentación para abonar el premio. El denunciado le mostró la documentación y la mujer al ver que no coincidía le comunicó que no podía abonar el premio ya que el mismo no tenía los documentos de identificación correspondientes.

En ese momento se fue del lugar y volvió acceder al mismo mostrando otros documentos, que en este caso sí correspondía con su verdadera identidad. La dependienta recogió la documentación e hizo las comprobaciones oportunas para proceder al abono del premio, observando que en las bases de datos, esa persona tenía la entrada prohibida en los salones de juego, por lo que avisó a la policía de todo lo que estaba pasando. Una patrulla de la Policía Nacional acudió a la llamada, y tras recabar toda la información sobre los hechos, procedió a la detención del presunto autor por un delito de falsedad documental.