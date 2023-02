La Policía Nacional rescata a dos hermanas en un piso en llamas en Palma

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a dos hermanas de unos 20 años en un piso en llamas este viernes de madrugada en Palma. Las jóvenes no encontraban la llave para abrir la puerta y abandonar la vivienda. Los hechos han tenido lugar a las 3.00 horas en un domicilio situado en la calle Llucmajor. Unos vecinos han escuchado a las víctimas pedir auxilio por la ventana y han alertado enseguida a los equipos de emergencias. El fuego y una columna de humo salía por la ventana de la vivienda.

Las dos jóvenes no podían salir del inmueble y les costaba respirar por el humo. Varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se han desplazado con urgencia hasta el lugar y han visto a las dos chicas pidiendo ayuda a través de la ventana. Los agentes se han introducido en el edificio y, una vez en el rellano, han observado a unos vecinos que estaban intentando abrir la puerta. «Abrid, no encontramos la llave y no podemos salir, por favor, nos cuesta respirar por el humo y el fuego», gritaban las dos hermanas.

Los policías han cogido una maza y una palanca para abrir la puerta y rescatar a las dos mujeres. Las víctimas tenían problemas respiratorios a consecuencia del humo que habían inhalado y también presentaban quemaduras en ambos brazos y piernas. Los servicios sanitarios que han acudido al inmueble las han asistido y después las han trasladado al hospital Son Espases.