Asaltan una joyería de Llucmajor tras bloquear una calle y arrojan botes de humo al huir

Unos delincuentes han desvalijado la madrugada de este martes la joyería Garau de Llucmajor, ubicada en la Plaza de España, en el centro del pueblo. Los ladrones han atravesado un vehículo en la calle de acceso, para que la Policía y la Guardia Civil tuvieran que dar toda la vuelta y no pudieran sorprenderles in fraganti. Además, han arrojado botes de humo para cubrir su huida. A las 3:50 horas de la madrugada se ha descubierto lo ocurrido, a pesar de que no ha saltado la alarma.

Cuando una patrulla de la Policía Local ha acudido hasta esa dirección se ha encontrado el cristal de seguridad fracturado y que había sustraído todo el género del interior. Además, se han percatado de que había un coche mal aparcado que obstruía el paso, y que después se ha confirmado que lo habían dejado allí los hampones. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ha estado revisando las instalaciones y buscando huellas. La calle ha sido cerrada para que los investigadores puedan trabajar sin problemas y hay una gran expectación en el pueblo para saber qué ha ocurrido. El alcalde de la localidad, Eric Jareño, también se ha personado en el negocio para interesarse por las circunstancias del robo. Todo apunta a que la banda llevaba tiempo planificando el asalto, ya que se llevó a cabo de forma impecable. Los guardias civiles están entrevistándose con los vecinos de la zona por si alguien vio o escuchó algo de madrugada.