Absuelto el acusado de abusar de una chica en una acampada en la playa de es Carbó

El joven juzgado semanas atrás en un sala de lo Penal de Vía Alemania acusado de abusar sexualmente de una chica durante una acampada en la playa de es Carbó, en ses Salines, en septiembre de 2020, ha sido absuelto.

La magistrada considera en el fallo que tras la prueba practicada en la sala «no queda acreditado la concurrencia de todos los elementos del tipo de abusos sexuales», concluye. Inicialmente el procesado, de nacionalidad española, se enfrentaba a dos años de prisión.

El incidente que acabó en juicio tuvo lugar la madrugada del día 5 de septiembre de hace dos años. Ambos, acusado y perjudicada, que no se conocían de nada, se encontraban con varios amigos e iban a pasar la noche en tiendas de campaña. El joven negó cualquier abuso. «Dormimos juntos esa noche ‘en cucharita’ y deduje por su comportamiento que podría haber algo sexual entre nosotros. Empezó a acariciarme, le guié su mano hacia mi pene y ella la quitó rápidamente. Ahí acabó todo. Horas más tarde, le pedí perdón por la confusión», sostuvo.

La víctima, que declaró a través de videoconferencia desde la Península, donde reside, dio una versión distinta. «Le dejé bien claro desde el primer momento que tenía pareja y que no quería nada con él. Como no tenía tienda, le dije que podía dormir en la mía. Y de repente me desperté cuando me cogió la mano y la puso encima de su pene», explicó. Una amiga de la denunciante que se encontraba allí aquella noche relató que vio llorando horas después a la víctima y al procesado «se le veía arrepentido», apuntó.