La primera sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Baleares contra un joven acusado de acosar y agredir a una compañera menor de edad del instituto, además de enviarle vídeos eróticos no solicitados y amenazarla con difundir imágenes íntimas, estuvo marcada este martes por la contraposición de las versiones del encausado y de la víctima.

El joven procesado, que cuando supuestamente ocurrieron los hechos ya tenía 18 años, negó este martes lo ocurrido y afirmó que nunca ha «entablado una conversación en persona con ella» y que aunque llegaron a hablar por redes sociales «nunca» le realizó peticiones de imágenes o vídeos de carácter sexual. En cambio, la víctima, que ha necesitado tratamiento psicológico por los hechos denunciados, relató varios episodios de amenazas y lesiones que habrían sucedido en respuesta a su negativa de realizar actividades sexuales: «Cuando me negué a mandarle más fotografías me envió una foto con un cuchillo y me dijo que o lo hacía o me mataría. Seguí enviándole lo que me pedía». La perjudicada explicó que una de las amenazas más recurrentes era que iba a pegar a su hermano.

Sobre los episodios de lesiones, la víctima ha explicado que en marzo de 2017 el joven la agredió por la calle después de que ella se negara a tener relaciones sexuales con él: «Me dijo que si no tenia relaciones con él me iba a pegar. Le dije que me dejará en paz y me dio dos puñetazos, uno en la clavícula y otro en las costillas».

El procesado, quien negaba con la cabeza en algunos fragmentos del relato de la joven, explicó ante el tribunal que «las fotos las enviaba ella totalmente por iniciativa propia» y que también fue ella quien le pidió fotos sexuales. «Yo nunca empecé nada», concluyó.

La Fiscalía pide 15 años de cárcel pordelitos de lesiones, exhibicionismo, captación de menor de 16 años para material pornográfico, elaboración de pornografía infantil y agresión sexual. Además reclama que pague una indemnización de 11.170 euros para la víctima.