El policía imputado por el atropello mortal cuestiona el atestado de la Guardia Civil

El policía local imputado por un delito de homicidio por imprudencia grave en el atropello mortal del Passeig Sagrera, junto al Consolat de Mar, cuestiona el atestado de la Guardia Civil y niega que circulara a 81 kilómetros por hora. El agente, en su última declaración realizada ante el juez instructor, declara que: «Creo que no es correcto que circulara a 81km/h como refleja el informe de la Guardia Civil. No me fijé en el marcador. Sabía que iba por encima de la permitida, pero no doy crédito a que fuera a esa velocidad», añadió.

El funcionario pone en duda el informe del estudio científico elaborado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y considera que «se trata de un error. Pienso que es excesiva la velocidad que pone el informe». Por otra parte, el integrante el policía imputado por el atropello también destaca que no conocía bien la zona porque «yo suelo patrullar por zonas más conflictivas como Son Gotleu». Protocolo Uno de los puntos más llamativos de la declaración judicial fue cuando el agentes reconoce que, a pesar de todos los años que lleva en el Cuerpo, no ha revisado el protocolo de llevar las señales acústicas o luminosas. Una de las preguntas más insistentes fue en referencia a las causas del siniestro. El acusado sostiene que el pavimento de la calzada estaba «húmedo». Además, señala que al bajarse para auxiliar a una víctima vio los aspersores en marcha. En el accidente, del que se investigan las causas, falleció un peatón y otros dos resultaron heridos graves. Por el momento, las pruebas apuntan a que el vehículo policial circulaba a una velocidad excesiva a tenor de las condiciones de la vía donde se produjeron los hechos. La víctima del accidente, Mario Decandia, era un italiano de 36 años que trabajaba como camarero en un negocio cercano al lugar de los hechos. Al terminar su jornada en el restaurante 49 Steps, en la segunda planta del Moll Vell de Palma, y mientras caminaba con dos compañeros, el coche de la Policía Local los atropelló a la altura de la escultura Palma, del artista Pep Llambías.