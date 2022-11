Al menos 50 desaparecidos cuando intentaban alcanzar Ibiza en patera

Unas cincuenta personas han desaparecido tras salir desde Argelia el pasado martes, 8 de noviembre, intentando alcanzar la costa de Ibiza en patera. La voz de alarma la ha dado la ONG Héroes del mar, asociación dedicada a la identificación de migrantes llegados a costas españolas. Al no tener conocimiento acerca de su paradero, ni si se encuentran o no en territorio jurisdiccional, no se ha activado ningún protocolo de búsqueda. «No es ni la primera vez ni será la última», conciencian desde la organización.

Los migrantes salieron de la zona de Bourmerdes, al norte de Argelia, la semana pasada. Lo hicieron a bordo de dos zodiak, una de motor 50 y otra de motor 60, rumbo a Baleares. Una de ellas partió el martes 8 de noviembre, con 10 hombres argelinos y entre 10 y13 procedentes de Mali. En la segunda patera, que zarpó el 9 de noviembre, viajaban 27 hombres argelinos. Según ha declarado a este periódico la presidenta de la ONG Cipimd Centro Internacional para la identificación de Migrantes Desaparecidos, Maria Ángeles Colsa, tras detectarse la llegada de una patera con 23 personas a Ibiza el 9 de noviembre, se pensó en un primer instante que se trataba de una de las anteriores, pero la información se desmintió rápidamente, ya que ninguna de las familias ha recibido comunicación de sus allegados embarcados (un hecho significativo, ya que siempre suelen llamar al llegar al destino para informar de su buen estado). Por el momento, casi diez días después, se sigue sin recibir comunicación de ninguno de los cincuenta pasajeros. 😔50 PERSONAS DESAPARECIDAS 😔



La semana pasada desaparecieron tratando de llegar a Islas Baleares +50 Personas que salieron de Argelia de varias embarcaciones



La gran mayoría Argelino aunque también consta de 13 Subsaharianos



Una verdadera pena para las familias pic.twitter.com/0o3zjYb3kW — Héroes del Mar (@Heroesdelmar) November 14, 2022 Cabe destacar que en esas fechas Ibiza y Formentera se vieron afectadas por un frente frío, que llevaba asociada una borrasca, provocando fuertes lluvias, por lo que las condiciones del mar, en esta zona del sur del Mediterráneo Occidental no eran las idóneas para realizar travesías en embarcaciones tan precarias. De momento no hay constancia de que se haya activado ninguna búsqueda oficial para dar con estas personas, pues se desconoce por completo su trayectoria, si las embarcaciones naufragaron o si acabaron desembarcando en otro punto del Mediterráneo, quedando así fuera de territorio jurisdiccional español.