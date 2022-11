Pedreira: «Yo para Curasch era un camarero modificado. Intenté hablar con el señor Sbert y el señor Pareja en muchas ocasiones. Lo que quería era llegar a una resolución del conflicto. Me trataban como si fuera un payaso, se reían de mí. No querían escuchar. A mí me pegaron, me dieron un cabezazo y me arrancaron un diente.»