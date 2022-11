Un hombre de 80 años diagnosticado de Alzheimer ha matado esta pasada noche a su mujer, de 69, asestándole más de veinte puñaladas en su domicilio de Benalmádena (Málaga), según han informado a EFE fuentes de la investigación. La víctima es de nacionalidad británica, al igual que el agresor, que ha sido detenido por la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:50 horas de ayer en un domicilio de Benalmádena situado en el número 134 de la Avenida de Antonio Machado. La víctima solicitó auxilio a través del Cimacc (Centro Inteligente de Mando, Coordinación y Control), tras lo que los equipos de emergencia se dirigieron al lugar, donde hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, a la que el marido, diagnosticado de Alzheimer desde principios de 2022 y que podría estar pendiente de valoración psiquiátrica -según indican fuertes cercanas a la investigación-, había asestado más de veinte puñaladas por todo el cuerpo.

Al ser imposible el acceso a la vivienda, los agentes solicitaron la presencia de bomberos quienes, al no conseguir abrir la puerta, accedieron con una escalera de incendios por la terraza. Tras observar sangre desde la ventana, los agentes de la Policía se adentraron en el domicilio, donde vieron a la víctima en el suelo -sin constantes vitales- y al presunto autor -que no opuso resistencia al arresto- en el dormitorio. Los servicios médicos que acudieron al lugar no pudieron hacer nada para salvar la vida a la víctima.

En los últimos meses el autor había sido detenido en tres ocasiones por violencia de género, pero la mujer no continuó en ninguno de los casos con las denuncias en sede judicial, por lo que las causes se archivaron. Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que los agentes habían intervenido varias veces debido a la enfermedad del hombre, ya que no dejaba entrar a la mujer en su vivienda. Estas fuentes han precisado que, siempre que han actuado, han encontrado limpia y ordenada la vivienda y que, cuando la Policía hablaba con el varón, siempre acababa dejando entrar a su mujer. Ella, en esas actuaciones, siempre indicaba a los agentes que él se portaba bien con ella. Nunca solicitó medidas de protección en la Comisaría de Policía.