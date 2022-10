Santiago Sánchez está retenido por las autoridades iraníes

La familia de Santiago Sánchez Cogedor, el español que había desaparecido en Irán, ha informado de que se encuentra retenido por las autoridades iraníes y está bien de salud, según la información que les ha facilitado el Ministerio de Asuntos Exteriores y han confirmado fuentes diplomáticas.

La embajada de España en Irán ha solicitado que el personal diplomático español pueda visitarle «lo antes posible» e iniciar las gestiones para su liberación, ha dicho su hermana Natalia, que ha asegurado que no hay ninguna imputación, ni ningún cargo contra él y que solo atravesaba a pie el país camino de Catar para asistir al mundial de fútbol. «Simplemente pasaba por allí. No tiene nada que ver con nada», ha dicho Natalia Sánchez, tras asegurar que la información de Exteriores ha tranquilizado a la familia, que no tenía noticias de Santiago desde el 2 de octubre.

Fuentes diplomáticas han confirmado que se están llevando a cabo gestiones para visitar al español retenido y conseguir su liberación. La familia espera que esa liberación se produzca cuanto antes y confía en las gestiones de los servicios diplomáticos que no les han confirmado el paradero exacto de Santiago. El grupo opositor kurdo-iraní 'Hengaw Organization por Human Rights' había informado en su web que el aventurero español estaba arrestado en el centro de detención de la Inteligencia iraní en Sanandaj.