La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este lunes y martes, a partir de las 10.00 horas, a dos hombres de origen búlgaro que fueron interceptados en aguas internacionales con cuatro toneladas de hachís en un velero. La Fiscalía pide para cada uno de ellos seis años de cárcel así como una multa de 33 millones de euros. Los hechos tuvieron lugar el 20 de noviembre de 2021, sobre las 18.43 horas, momento en el que un helicóptero de vigilancia aduanera dio la posición del velero en aguas internacionales entre España y Argelia, a 67 millas de Cartagena.

Los dos acusados iban a bordo del 'Floriana', de 17 metros de eslora y bandera polaca. Sobre las 20.45 horas se aproximaron al velero dos embarcaciones semirrígidas y desde ellas descargaron varios bultos con hachís, según el escrito del fiscal. Ya de madrugada, sobre las 02.15 horas, el patrullero 'Abanto' de Aduanas los localizó y solicitó a Polonia autorización para abordar la nave, siguiendo la normativa internacional. Con una autorización de un Juzgado de Ibiza se procedió al registro del velero, y se encontraron 99 fardos con 29.700 tabletas de hachís, etiquetadas en árabe, con un peso que superaba los 2.800 kilos; así como 40 fardos con 14.000 tabletas de hachís etiquetadas como 'black horse', con un peso de más de 1.300 kilos.

El valor de la droga intervenida habría ascendido en el mercado a unos 8,2 millones de euros. Según informaron en su momento la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, los dos detenidos pertenecerían a una organización dedicada al transporte de droga por mar hacia Europa. La organización estaba siendo investigada desde hacía tiempo por las autoridades. El velero utilizado había cambiado de nombre ya que en 2020 estaba bautizado como 'Salacia' y navegaba con bandera holandesa.

Las investigaciones culminaron en marzo de 2020 con el 'Phase One', que fue interceptado en marzo, en pleno estado de alarma, con más de cuatro toneladas de hachís. Los investigadores descubrieron que el 'Salacia' esperaba al 'Phase One' en aguas de Cabrera y que abandonó las aguas de Baleares tomando rumbo este. Sospecharon que la huida del segundo velero estaba relacionada con la aprehensión de droga del 'Phase One' y así los relacionaron. El 'Salacia' cambió de nombre después de este incidente pero eso no impidió que fuera detectado nuevamente en aguas de Baleares por funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Palma de Mallorca y de La Policía Nacional, realizando desde ese momento un seguimiento continuo de la embarcación por medios marítimos y aéreos.