Nueva situación comprometida para dos conductores de la EMT. Según ha informado el sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de las Islas Baleares (SITEIB) en un comunicado, varios usuarios lanzaron huevos y verduras contra las lunas y ventanas de los autobuses que cubrían la línea 7 en su paso por las calles Manacor, Tomás Rullán y Plaza de Son Gotleu. Tras este suceso, uno de los conductores esta de baja médica.

Los responsables todavía no han sido identificados y según ha denunciado el sindicato, la EMT no ha dado amparado a los trabajadores ante esta «situación de precariedad laboral». «Las imágenes lo dicen todo. ¿Se puede conducir con las lunas llenas de clara de huevo? ¿Se puede conducir bajo una lluvia de verduras? No, no se puede, pero aún siendo una situación tan lastimosa, ninguna acción de apoyo o de solución se ha visto en la empresa. Y eso, sin duda, ha calado en los ánimos de los conductores».

Lejos de quedarse como un accidente puntual, el sindicato advierte que esta situación se va a repetir en los próximos días «si no se le pone remedio». Por este motivo, han pedido a la empresa que ponga una solución urgente y que si es necesario que se pida la intervención de la Policía Local de Palma. Ante esto, también han asegurado que entre los trabajadores hay mucha impotencia porque estos acontecimientos no son nuevos. Por ejemplo explican que hace un mes otro conductor fue agredido física y verbalmente por una usuaria. A pesar que se solicitó que se le prohibiera el acceso, a los pocos días volvió y repitió el mismo comportamiento.