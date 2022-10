Tirado es interrogado por la acusación particular que representa a un local, el Divino, al que puso una denuncia Acotur. Culpa a los ayuntamientos de Palma y Calvià de no controlar las licencias. "Hay gente que se excede y con licencia de bar hace de pollo, gallo y gallina. El ayuntamiento se lava las manos. Cuando me detienen (estuvo en prisión) me apalean, me maltratan y me dicen de todo, yo me meto con el que se pasa mucho, mucho".