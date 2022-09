Han pasado ya algunos años, pero nadie en el Cuerpo Nacional de Policía olvida. Ni mucho menos el nuevo jefe superior. José Luis Santafé, en su solemne entronización de este martes, lanzó un aviso a navegantes y recordó, ante el director general de la policía y la judicatura mallorquina, los años oscuros, casi goyescos, en los que el exjuez Penalva y el exfiscal Subirán camparon a sus anchas por Mallorca.

Atormentando a imputados, fueran o no culpables, y a los investigadores que no comulgaban con sus métodos estalinistas. Santafé no olvida y para evitar que otros olviden hizo un necesario ejercicio de memoria histórica.